Influenceuses taclées dans «TPMP»

C8 : Influenceuses taclées après leur passage dans «TPMP»

Leur passage dans «TPMP», mercredi 2 novembre 2022 sur C8, n’aura pas passé inaperçu. Les influenceuses Tootatis, 19 ans, et Polska, 22 ans, ont été invitées sur le plateau de l’émission de Cyril Hanouna après avoir fait le buzz sur les réseaux sociaux. Les jeunes femmes ont en effet publié une vidéo dans laquelle on les voit se faire recaler d’un restaurant à cause de leurs tenues jugées trop sexy par le patron de l’établissement. Se sentant victimes de discrimination, elles ont voulu pousser un coup de gueule. «Il nous a dit: «Vous avez des tenues de strip-teaseuses, vos décolletés, c’est n’importe quoi, on dirait des prostituées!»», a raconté Polska.