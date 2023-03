États-Unis : Influent avocat en prison à vie pour avoir abattu sa femme et son fils

L’influent avocat américain Alex Murdaugh a été condamné vendredi à la prison à vie pour le meurtre en 2021 de sa femme et de son fils, à l’issue d’un procès qui a révélé l’ampleur de la déchéance de cet héritier d’une grande famille de Caroline du Sud. Le pays s’est passionné pendant des semaines pour cette affaire qui a déjà fait l’objet de podcasts et de documentaires, dont un sur Netflix.

Avant de prononcer la sentence, le juge Clifton Newman s’est longuement adressé à Alex Murdaugh sur un ton posé qui n’en était que plus cuisant, disant son incompréhension face à la «duplicité» et aux mensonges de l’avocat.

Ce dernier, menotté et vêtu d’un uniforme beige de détenu, a encore clamé son innocence. Son fils Buster se trouvait dans la salle. «Je respecte cette cour, mais je suis innocent. Je ne ferais jamais de mal à ma femme Maggie et (…) à mon fils», a-t-il assuré. Le magistrat l’a condamné à deux peines de prison à vie qui s’appliqueront l’une après l’autre.

Il a spolié jusqu’au fils de sa femme de ménage

Alex Murdaugh, 54 ans, était accusé d’avoir volé des sommes folles à son cabinet d’avocat, à ses amis et même au fils de sa femme de ménage, et soupçonné d’avoir abattu ses proches pour éviter d’être démasqué. S’il a reconnu ces vols, destinés selon lui à nourrir une addiction coûteuse aux opiacés et à compenser de mauvais investissements, il n’a jamais admis le double meurtre.

La chute d’une famille opulente à laquelle tout réussissait

L’affaire a fasciné aux États-Unis, où tous les médias, y compris les plus sérieux, ont disséqué la vie de cette famille opulente, fière de ses trois générations de procureurs et juges locaux, ainsi que la vertigineuse chute du père. Plusieurs podcasts ont déjà été consacrés à l’affaire et un documentaire, «Murdaugh Murders: un scandale du Sud», figure dans les programmes les plus regardés sur Netflix, avec 40 millions d’heures visionnées dans le pays la semaine dernière.