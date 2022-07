Genève : Informaticien condamné pour des vols de données bancaires

Sa faute? «Soustraction de données». Sa peine? 150 jours-amende à 80 francs avec sursis, plus 17’000 francs de frais de procédure. Telle est la sanction prise par ordonnance pénale, fin juin, contre un informaticien de BNP Paribas, à Genève. Le quadragénaire a envoyé vers des messageries externes privées des dizaines de fichiers internes et confidentiels du géant bancaire français, en 2019. Ceux-ci auraient notamment contenu des noms de détenteurs de comptes, des états financiers et des historiques de transaction, selon la «Tribune de Genève».