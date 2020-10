États-Unis : Le président Trump «va très bien», selon le médecin

Le médecin de la Maison Blanche a annoncé que le président américain, n’a pas de difficulté à respirer ni à marcher. Une source proche du président affirme l’inverse.

Le président Donald Trump ne reçoit actuellement pas de supplémentation en oxygène et n’a plus eu de fièvre depuis 24 heures, a dit samedi le médecin de la Maison Blanche, Sean Conley.

«Ce matin, le président va très bien», a déclaré Sean Conley, accompagné de neuf médecins et infirmières en blouses blanches à l’extérieur de l’hôpital militaire de Walter Reed, près de Washington, où Donald Trump se trouve depuis vendredi soir.

Donald Trump, 74 ans, a souffert de toux, de congestion légère et de fatigue, selon lui, mais les symptômes «se réduisent et s’améliorent», a-t-il dit. «Nous surveillons ses fonctions cardiaque, rénale et du foie, toutes sont normales. Le président ce matin n’est pas sous oxygène, il n’a pas de difficulté à respirer ni à marcher à l’intérieur de l’unité médicale de la Maison Blanche», a ajouté le docteur Sean Dooley.