Genève - Informatique au collège: profs priés d’improviser

A la rentrée, une nouveauté attend les 2553 jeunes gens qui débuteront le collège genevois. L’informatique sera obligatoire, à raison de deux heures hebdomadaires en 1re année. Mais un soupçon de bricolage plane sur la réforme. Le 18 mai, le chef du Service enseignement, évaluation et certifications écrivait à tous les directeurs du secondaire II. Il les invitait à «chercher un plan B pour les éventuelles extensions des salles informatiques en récupérant, par exemple, des PC de salles où le PC maître ne serait pas ou peu utilisé, ceci afin de constituer une salle informatique temporaire et de secours.»

La situation a heurté certains enseignants, qui jugent qu’enseigner sans PC, alors que les tableaux noirs et les rétroprojecteurs ont quasi disparu des salles, s’apparenterait à un retour en arrière de plusieurs années. Le manque d’anticipation agace également, sachant que certaines demandes de matériel remontent à la rentrée 2019. «On aurait préféré que le département (DIP) soit transparent dès le début. Là, un schéma classique se dessine. On nous dira de faire au mieux. Et cela marchera», déplore l’un d’eux. Un collège a ainsi recouru à des dons de vieux PC d’une entreprise privée.