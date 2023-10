Il n’est pas toujours facile d’avoir une vue d’ensemble face au flot d’informations qui se présentent à nous. Les newsletters représentent un bon moyen de s’informer de manière ciblée et régulière sur les thématiques liées au climat et à la durabilité. Nous vous en recommandons cinq.

Informer et comprendre : Cinq newsletters sur le climat et le développement durable

1 / 5 Le climat et la durabilité sont des sujets complexes. Des newsletters spécialisées peuvent permettre d’avoir une bonne vue d’ensemble. UNSPLASH La newsletter «Hothouse 2.0» est joliment conçue et approfondit bien les thématiques abordées. «Award-winning email newsletters», de «Carbon Brief».

Produire régulièrement une bonne newsletter nécessite beaucoup de travail. Certainement plus qu’il n’y paraît de prime abord. C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles les newsletters – comme les podcasts, d’ailleurs – sont souvent stoppées après quelques parutions ou doivent être abandonnées. Il s’agit précisément de ce qui s’est passé en juin dernier avec le «Klima-Briefing» mensuel de Tsüri.ch. Malgré la présence depuis 2022 d’une rédactrice climatique au sein du magazine municipal zurichois, la charge de travail imposée par une newsletter ambitieuse a vite dépassé les capacités de la petite rédaction. Raison pour laquelle nous avons pu lire dans le dernier «Klima-Briefing» que «tout format lié à une publication régulière nous prive de la flexibilité nécessaire pour aborder les événements actuels de la ville et écrire à leur sujet. Pourtant, ce serait précisément notre tâche principale. C’est un vrai dilemme.»

Et c’est fort dommage, car le «Klima-Briefing» était vraiment une bonne newsletter sur le climat, qui a notamment inspiré cet article. La sélection de newsletters que nous vous présentons ci-dessous ne doit en aucun cas être considérée comme exhaustive ou être vue comme un classement. Son but est plutôt de donner un point de repère et, nous l’espérons, d’inspirer le partage de nombreux autres conseils dans la colonne dédiée aux commentaires.

Toujours est-il que, ce qui frappe, c’est qu’en Suisse, il y a encore un gros potentiel pour des newsletters évoquant le thème du climat et de la durabilité. C’est particulièrement vrai dans les pays germanophones, d’où les quelques newsletters en anglais que nous avons aussi retenues.

Utopia Newsletter

Langue: allemand

Thèmes abordés: durabilité, climat, style de vie

Utopia est l’une des plus grandes et des plus importantes plateformes en ligne allemandes en lien avec la durabilité et le style de vie «vert». Il est question de consommation consciente, de minimalisme, mais aussi de thèmes économiques. Dans l’ensemble, les articles sont écrits de manière simple et compréhensible. L’«Utopia Newsletter» résume généralement les histoires présentées durant la semaine et donne un aperçu de ce qui s’est passé sur le site. Cela va des derniers résultats des tests écologiques aux achats durables en ligne, en passant par des conseils en matière de chauffage.

Onboarding Klimajournalismus

Langue: allemand

Thèmes abordés: climat, journalisme, actualité

Comment les médias doivent-ils (ou pas) informer sur le changement climatique? De quoi doivent-ils absolument parler? Quel est le rôle des journalistes dans le contexte actuel? Ce réseau de journalisme climatique partage dans sa newsletter de courtes interviews sur le rôle du journalisme en temps de crise climatique – et cela n’est pas seulement intéressant pour les personnes évoluant dans les médias. Ceux qui se demandent parfois s’il faut croire tout ce que disent les médias ont ici des aperçus intéressants du travail effectué par ces derniers grâce à des exemples concrets liés au climat.

Carbon Brief

Langue: anglais

Thèmes abordés: climat, énergie, développements mondiaux

Sur le site internet de «Carbon Brief», la phrase suivante est utilisée pour signaler les quatre bulletins d’information: «Sign up to our award-winning email newsletters». La plateforme en ligne du Royaume-Uni s’est engagée en faveur d’un journalisme climatique basé sur les données, qui rend donc compte de manière objective de tout ce qui a trait au changement climatique. «Carbon Brief» propose quatre newsletters différentes: une hebdomadaire, une quotidienne, une courte et une spécifiquement consacrée à la Chine. Elles ont toutes en commun d’être très étayées. Les lire, c’est être vraiment informé de la situation actuelle.



Home - Carbon Brief » Clear on climate

The Climate Beat – Covering Climate Now

Langue: anglais

Thèmes abordés: climat, actualité, médias

À l’instar de «Onboarding Climate Journalism», «The Climate Beat» est une newsletter qui se concentre sur l’attention médiatique portée aux questions climatiques. Outre l’actualité abordée dans cette newsletter hebdomadaire, il y a également une très intéressante mise en perspective de la crise climatique. Un exemple: quel est le rapport entre la guerre au Proche-Orient et le changement climatique? En plus de ses propres histoires, «The Climate Beat» partage toujours de nombreux liens et articles provenant des médias et du secteur de l’industrie. À quoi s’ajoutent une recommandation hebdomadaire de livre et des annonces d’emplois durables.



Newsletter — Covering Climate Now

Hothouse 2.0

Langue: anglais

Thèmes abordés: climat, solutions, thèmes spéciaux

Le bulletin d’information «Hothouse 2.0» est joliment conçu et approfondit extrêmement bien les thématiques abordées. En juillet dernier, cette newsletter a adopté une nouvelle orientation thématique, s’éloignant de l’individu pour s’orienter vers les systèmes. Cadence Bambenek, la rédactrice en chef, a ainsi décrit cette nouvelle newsletter de la sorte: «Quelles sont les nouvelles structures, conceptions et possibilités qui créent des incitations ou catalysent le monde plus pauvre en CO₂ dans lequel nous devons et voulons vivre?» Chaque newsletter doit apporter des réponses à cette question. Si elle n’est postée qu’une fois par mois dans les boîtes aux lettres électroniques, elle a en tout cas du contenu.



Hothouse 2.0 | Substack

Vous connaissez d’autres bonnes newsletters qui traitent de durabilité, d’avenir et de changement climatique? N’hésitez pas à les partager dans les commentaires!