Menace nucléaire : Informer peu pour éviter la panique, la discrète stratégie de la Confédération

Alors que la crainte d’une guerre nucléaire n’a pas été aussi grande depuis la fin de la guerre froide, la Confédération reste stoïque. Politiciens et experts critiquent ce silence.

Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, la crainte d’une escalade menant à l’utilisation de bombes atomiques, voire d’une guerre nucléaire totale, plane dans tous les esprits. Si personne ne peut évaluer le risque avec certitude, le danger est pourtant bien présent car la Russie est une puissance atomique et, en face, l’OTAN, qui soutient l’Ukraine, rassemble trois pays qui possèdent la bombe, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Utilisation «improbable»

La discrétion de la Confédération sur cette question suscite des critiques. Selon Lukas Schmid, économiste auprès du groupe de réflexion Avenir Suisse, des préparatifs sont en cours. «Mais on a l’impression qu’il y a peu de coordination entre les différents offices», ajoute-t-il. Et il s’agit d’une erreur selon lui: «Ce qui serait primordial maintenant, c’est une préparation visible et coordonnée sous la direction du Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).»