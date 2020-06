Genève

Infractions en forêt des évadés du Covid: «Du jamais vu!»

Pour fuir le confinement et respirer le grand air, de nombreux citadins ont parcouru la campagne, mais en bafouant souvent les règles. Depuis l’allégement des restrictions, la pression retombe.

Il y a eu les cas loufoques - une virée en canoë sur un étang protégé, par exemple – puis ceux plus communs et bien plus nombreux: parkings et campings sauvages sur des prairies, détritus jetés dans la nature… Les comportements fautifs ont explosé dès fin mars, lorsque de nombreux Genevois ont gagné forêts et champs pour se déconfiner quelques heures, à distance respectueuse les uns des autres. Ces derniers temps, les incivilités ont cependant quelque peu diminué au fil de l’allégement des restrictions liées au Covid, note le Département du Territoire (DT). La météo, plus fraîche et pluvieuse durant quelques jours en mai, a aussi joué un rôle.