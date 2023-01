Lausanne: Infractions graves dans un tiers des entreprises

Lausanne : Infractions graves constatées dans un tiers des entreprises

L’Inspection du travail a procédé en 2022 à 465 contrôles et conclut à une dégradation des conditions de travail des employés.

Dépassements récurrents de la durée du temps de travail ou mesures de protection de la santé insuffisantes. Durant l’année 2022, l’Inspection du travail Lausanne (ITL) a procédé à 465 contrôles dans les entreprises lausannoises et elle constate une augmentation de la gravité des infractions.

Quelque 120 contrôles ont eu lieu au premier semestre en lien avec les mesures Covid. Les autres touchaient à l’application de la loi sur le travail et la loi sur l’assurance accident. Les principaux secteurs concernés sont: hôpitaux, pharmacies, boulangeries, rédactions de journaux ou encore garages. Dans 33% des cas, l’ITL a constaté des infractions graves. Elle a également rendu une vingtaine de décisions sur des infractions signalées après un avertissement. En outre, quatre situations ont fait l’objet de dénonciations pénales.

En parallèle, l’ITL a mené une campagne spécifique sur l’utilisation des produits chimiques dans les entreprises, en lien avec l’action prioritaire «Protection de la santé et produits chimiques sur le lieu de travail». Les contrôles ont concerné le domaine du nettoyage. Selon les constats, les entreprises concernées ont reçu un rappel des dispositions légales et des recommandations en matière de protection de la santé et de gestion des produits.