Genève - Infrastructures fluviales: le PLR se jette à l’eau

Eté après été, les bords du Rhône, entre le pont Sous-Terre et la point de la Jonction, sont de plus en plus fréquentés. Fort de ce constat, le PLR veut que les autorités aménagent les lieux pour accueillir les baigneurs. Les élus municipaux et cantonaux libéraux-radicaux ont donc déposé deux textes à cet effet. La Ville de Genève, qui gère les rives, est invité à voter un budget de 3 millions de francs, via le Conseil municipal, pour financer un crédit d’étude. Les députés PLR vont, quant à eux, proposer au Canton d’effectuer toutes les démarches nécessaires à la mise en place du projet en se coordonnant avec la Municipalité. Le domaine de l’eau est en effet de compétence cantonale.