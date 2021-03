Athlétisme : Ingebrigtsen évite le pire

Le phénomène norvégien Jakob Ingebrigtsen, grandissime favori du 1500 m des Européens en salle, a bien cru perdre un titre qui lui tendait les bras, vendredi à Torun: disqualifié après avoir franchi la ligne en vainqueur, il a finalement été repêché en appel.

Jakob Ingebrigtsen s’en sort très bien et peut continuer à rêver d’un doublé puisqu’il s’alignera dès samedi dans les séries du 3000 m dont il est tenant du titre.

Arrivé en Pologne nanti du 5e chrono de l’histoire en indoor depuis février (3 min 31 sec 80), Jakob Ingebrigtsen est passé tout près de la catastrophe après avoir mis un pied en dehors de la piste en début de course. Mais il a finalement eu gain de cause auprès du jury de la compétition.

Celui-ci a estimé que le coureur norvégien avait été «poussé par un autre concurrent», qu’il n’avait «tiré aucun avantage» de cet incident et que celui-ci n’avait «pas affecté la course et son résultat».