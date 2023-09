Ingérence étrangère: Trudeau indique être disposé à témoigner

«Volontiers et avec beaucoup d’enthousiasme», a répondu Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, interrogé vendredi, durant une conférence de presse à Singapour, sur la possibilité qu’il témoigne dans une enquête publique sur l’ingérence étrangère dans les élections au Canada. Le gouvernement canadien a officiellement lancé une enquête publique sur ces soupçons d’ingérence étrangère et a annoncé jeudi qu’une juge de la cour d’appel du Québec présiderait une commission d’enquête, à compter du 18 septembre. Elle devra rendre son rapport final au gouvernement fédéral en décembre 2024.

Soupçons d’ingérence chinoise

«Je pense qu’il est important que les Canadiens sachent exactement tout ce que le gouvernement a fait en ce qui concerne l’ingérence étrangère et que l’on parle avec franchise des défis auxquels nous continuons de faire face dans nos démocraties à travers le monde», a ajouté le Premier ministre canadien. M. Trudeau s’exprimait depuis Singapour, après avoir pris part à Jakarta à des sommets sous l’égide de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (Asean) et avant de se rendre à New Delhi pour un sommet du G20 qui se tient samedi et dimanche.