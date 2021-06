Colombie : Ingrid Betancourt pour la première fois face à ses ravisseurs des Farc

Otage de la guérilla marxiste pendant six ans, Ingrid Betancourt a témoigné mercredi devant la Commission de la vérité mise en place à l’issue des accords de paix de 2016.

«Nous sommes là, nous qui portons nos blessures et nos morts avec la difficulté de nous regarder en face. Avec la douleur de nous écouter et avec la pudeur de nos émotions, mais avec la décision partagée de briser le cercle vicieux de la violence», a déclaré, émue, l’ancienne candidate à la présidence, symbole international du fléau des enlèvements en Colombie. Ingrid Betancourt, 59 ans et qui ne vit plus en Colombie, avait été libérée en 2008 lors d’une opération militaire après six ans d’une éprouvante détention aux mains des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc).