Football : Iniesta avait «perdu l’envie de vivre»

Malgré une trentaine de titres conquis avec le FC Barcelone et une carrière exemplaire, l’Espagnol Andres Iniesta a souffert d’une profonde dépression du temps de sa splendeur au Barça. L’élément déclencheur a été le décès de son ami Dani Jarque, joueur de l’Espagnol, mort durant un stage de pré-saison en 2009.



Dans le podcast The Wild Project, l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone est revenu sur cette maladie, lui qui suit toujours une thérapie. «Quand je luttais contre la dépression, le meilleur moment de la journée était la prise de mes pilules avant d’aller me coucher. J’avais perdu l’envie de vivre. Je faisais un câlin à ma femme, mais c’était comme faire un câlin à un oreiller. Vous ne ressentez rien», raconte Iniesta.