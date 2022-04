Football : Iniesta et son club pourraient être relégués

Légende du football, Andrés Iniesta vit des heures troubles au Japon. Son club est menacé par la relégation.

Iniesta a rejoint le Vissel Kobe en 2018, après avoir joué plus de 600 matches avec Barcelone, où il a remporté quatre fois la Ligue des champions et neuf fois la Liga. Mais à Kobe, il a eu du mal à briller, excepté deux fois: en Coupe de l’Empereur en 2019 et en Super Coupe du Japon en 2020, les deux seuls trophées que «Don Andrés» a réussi à ajouter jusqu’ici à sa riche collection.

Pire, le champion du monde 2010 et champion d’Europe 2008 est maintenant confronté au risque de connaître la relégation pour la première fois de sa carrière, sauf si son équipe arrive rapidement à redresser la situation. Le Vissel Kobe a fait un début de saison désastreux en J-League et se trouve actuellement à l’avant-dernière place du classement (17e, 4 points) après 10 matches (4 nuls, 6 défaites).

Changement d’entraîneur

«Nous n’avons pas su profiter de la plupart de nos occasions et nous n’avons pas été capables non plus de tenir le coup en défense», avait regretté Iniesta, en début de saison. «Tout ce que nous pouvons faire, c’est de continuer à chercher la victoire et essayer de nous améliorer», avait ajouté celui qui aura 38 ans au mois de mai.