Bulle (FR) - Initialement pincé pour deal, il plonge aussi pour rodéos routiers

En été 2020, la police a auditionné un homme qui avait acheté, consommé et vendu de la marijuana. Durant une audition, les enquêteurs ont examiné le natel du prévenu et sont tombés sur des vidéos interpellantes. Parmi une multitude de comportements répréhensibles, on y voit notamment l’intéressé se filmer à 229 km/h de nuit, sur l’autoroute. Pour clôturer son œuvre routière, le Gruérien de 22 ans s’était également fait remarquer et rattraper par la patrouille, en janvier 2021, alors qu’il faisait crisser ses pneus, circulait en surrégime et effectuait des accélérations impromptues. Le test salivaire effectué s’était révélé positif à la cocaïne.