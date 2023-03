La commission des institutions politiques du Conseil des États était divisée sur le projet. Par la voix prépondérante de son président Mathias Zopfi (V/GL), elle recommandait finalement de le refuser pour des raisons de fédéralisme et de subsidiarité: «L’article constitutionnel sur l’interdiction de se dissimuler le visage peut tout à fait être concrétisé au niveau des législations cantonales.».

Pas d’application à la carte

Le président de l’UDC Marco Chiesa (UDC/TI) a défendu l’avis contraire: «Nous avons besoin d’une base légale commune plutôt qu’une application de la loi à la carte» Il a précisé que Le Comité des directeurs cantonaux de justice et police privilégiait «l’approche pénale qui relève de la compétence exclusive de la Confédération». Philippe Bauer (PLR/GE) l’a soutenu: «Du moment où le peuple et les cantons ont accepté de mettre l’interdiction dans la Constitution, il relève à la Confédération de légiférer».

Les droits fondamentaux protégés

La cheffe du Département de Justice et police, Élisabeth Baume Schneider, a relevé que la campagne de votation avait aussi montré qu’il fallait une «application harmonisée pour l’ensemble du pays». Elle a précisé que le projet de loi fédérale a été mis en consultation et n’a pas débouché sur une opposition des cantons, seul un a refusé. Par ailleurs, le projet prévoit une nouvelle exception: «La dissimulation du visage sera autorisée dans les lieux publics, si elle est nécessaire à la protection des personnes qui exercent des droits fondamentaux».

Au vote, le Conseil des États a désavoué sa commission et a suivi la minorité Chiesa et la conseillère fédérale par 27 voix à 15 et 1 abstention. Le projet retourne en commission pour la discussion de détail.