Initiative de limitation: une campagne sur fond de Covid-19

Le vote sur l’initiative de l’UDC «pour une immigration modérée» aura lieu le 27 septembre. Le contexte de forte récession économique due à la crise du coronavirus pourrait influencer l’issue du scrutin.

Avec l’augmentation du chômage pendant la pandémie du Covid-19, les partisans de l’initiative de limitation espèrent convaincre les citoyens de la nécessité d’un contrôle plus strict de l’immigration. KEYSTONE

Le scrutin sur l'initiative de limitation de l'UDC aurait dû avoir lieu ce dimanche, mais elle a été reportée au mois de septembre en raison de la pandémie de coronavirus. Parmi les partisans ou les opposants, les vainqueurs seront ceux qui parviendront à tirer parti de la crise du Covid-19.

En très peu de temps, la vie a complètement changé: jusqu'à récemment, la distanciation sociale ou le port d'un masque, qui font désormais partie de la vie quotidienne, paraissaient inimaginables.

Cette pandémie va entraîner une récession: les seules questions sont sa durée et sa violence. Celle-ci va provoquer une hausse du chômage, une baisse des recettes publiques et donc des réserves. Tout cela va jouer un rôle sur l'issue du vote du 27 septembre.

Le facteur décisif sera de savoir qui va donner du sens à la crise de coronavirus et quel rôle l'Union européenne y jouera. Une interprétation nationaliste et conservatrice est possible, mais une autre, libérale, tout autant. Les deux tendances ont été observées pendant la crise.

Narration nationaliste

Dans un premier temps, la pandémie a réveillé les réflexes nationaux: les Etats ont fermé leurs frontières, oubliant l'accord de Schengen et mettant fin momentanément à la libre circulation.

Malgré un marché intérieur commun, des pays de l'UE ont bloqué des livraisons de masques et de vêtements de protection vers d'autres pays de l'UE et de l'AELE. La Suisse a souffert de tels blocus. Elle a dû intervenir diplomatiquement auprès de la France et de l'Allemagne, ainsi qu'à Bruxelles, pour trouver une issue.

Le coronavirus a ainsi prouvé qu'en cas de crise, chaque pays se replie d'abord sur lui-même – même la Commission européenne n'a pas pu s'empêcher d'avoir ce réflexe.

Sans trop de difficultés, les partisans de l'initiative de limitation peuvent tirer parti de cet épisode illustrant à leurs yeux l'inutilité des accords avec l'UE en temps de crise. Avec l'augmentation du chômage, dire oui au texte permettrait également à la Suisse de reprendre le contrôle de ses frontières et de choisir qui peut entrer ou non sur son territoire.

Récit libéral

Une lecture complètement différente des événements, qui plaide pour un rejet de l'initiative UDC, peut aussi être faite. Au début, les réflexes nationaux se sont réveillés entraînant la fermeture des frontières. Mais la situation a vite dégénéré. D'abord pour les hôpitaux et les commerces d'alimentation, qui dépendent largement des travailleurs frontaliers, des secteurs vitaux en plein coronavirus.

Le transport de marchandises a aussi été frappé les premiers jours après la fermeture de la frontière: les camions formaient de longues files devant les postes-frontières, tandis que le papier hygiénique, la farine et d'autres biens se faisaient rares. Les achats en masse dans les grandes surfaces ont même obligé les autorités à intervenir à plusieurs reprises pour rassurer la population sur le fait que l'approvisionnement était assuré.

Seules les «lignes vertes» proposées par la Commission européenne – des voies séparées pour les camions – ont permis au trafic marchandises de revenir à la normale. Les blocages des masques et des vêtements de protection ont également pu être levés grâce à la médiation de Bruxelles entre les pays de l'UE.

Décision sur l'immigration

Le résultat qui sortira des urnes le 27 septembre nous dira quel récit a prévalu. L'UDC qui a lancé l'initiative s'en donne à coeur joie.

Le conseiller national Roger Köppel (UDC/ZH) a par exemple critiqué la réouverture prochaine des frontières dans un de ses derniers éditoriaux. Il craint «une migration économique et sociale incontrôlable». Selon lui, les Suisses ont «une lueur d'espoir: le 27 septembre, ils pourront librement décider de l'immigration».

En face de lui, les opposants à l'initiative ne se gênent pas non plus de donner leur lecture des événements. Pour Economiesuisse, ce qui «a commencé par un blocus dans l'exportation de matériel de protection» a abouti «à une coopération plus étroite» entre Berne et les pays de l'UE. La course à qui va s'approprier la crise bat déjà son plein.