Genève : Initiative du MCG pour évincer les frontaliers de l’Etat

Le MCG vient de lancer une initiative pour limiter le nombre de frontaliers occupant des postes de fonctionnaires. Ainsi que le rapporte la «Tribune de Genève», le texte suggère de réserver aux citoyens suisses ou au personnes domiciliées à Genève, les postes de l’administration fiscale, de la Chancellerie d’Etat, du Secrétariat général du Grand Conseil et de la police. Le parti entend également interdire aux étrangers domiciliés à l’étranger d’occuper des postes de cadres (classes 21 et plus) et de travailler aux ressources humaines du canton. Si le texte devait être adopté, les fonctionnaires en poste disposeraient d’un an pour se mettre en règle ou seraient licenciés.