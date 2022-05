Zurich: Initiative lancée pour aider les jeunes atteints de troubles psy

Fribourg sonde les jeunes

Le Canton de Fribourg a amorcé, fin 2021, un grand projet de consultation de sa jeunesse pour prendre le pouls de son état. Ce mercredi, il a annoncé le lancement de sa troisième phase, qui consiste en un sondage auprès des jeunes de 18 à 25 ans, qui aborde «les thématiques qui préoccupent actuellement les jeunes: santé, études et travail, participation, sources d’information et nouvelles technologies, loisirs et temps libre, espace public, avenir». «L’objectif est d’identifier les effets négatifs de la pandémie, de déterminer les nouvelles «attentes post-Covid» des jeunes de 18 à 25 ans et de proposer les ajustements nécessaires pour une nouvelle normalité», avance le Canton.