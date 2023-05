Suisse: Initiative lancée pour faciliter la naturalisation des étrangers

Les étrangers qui vivent et travaillent en Suisse depuis au moins 5 ans doivent pouvoir obtenir le passeport suisse plus facilement. C’est ce que réclame l’«initiative populaire pour un droit de la nationalité moderne ( initiative pour la démocratie )» qui a été lancée à Berne mardi par l’association de la société civile Action Quatre Quarts.

«La participation politique est l’une des pierres angulaires de la démocratie: qui est soumis aux lois doit avoir son mot à dire», estime l’association. Or en Suisse, ce droit est refusé à un quart de la population, soit deux millions de personnes, alors que celles-ci contribuent quotidiennement à la vie économique, culturelle et sociale, critique-t-elle.

5 ans en Suisse et pas de délits graves

L’initiative demande donc que la Constitution contienne un droit à l’octroi de la nationalité «pour toutes les personnes qui vivent légalement en Suisse depuis cinq ans, qui n’ont pas commis de délits graves, qui ne mettent pas en danger la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse et qui disposent de connaissances de base d’une langue nationale».

«La Suisse a besoin d’un changement fondamental de paradigme: un droit à la naturalisation pour tous ceux qui vivent ici de manière durable doit remplacer les procédures actuelles, souvent arbitraires et chicanières», relève le président Arber Bullakaj. «L’égalité des droits est le fondement de toute démocratie moderne et non un privilège que l’on doit mériter en le quémandant».