Conflits armés : Initiative mondiale pour repenser la paix lancée depuis Genève

Une Commission internationale d’experts, dont l’ancien directeur général du CICR Yves Daccord, va plancher sur des principes directeurs de paix.

De nombreux conflits comme la Syrie remontent à plus de huit ans (archives).

La guerre est encadrée par des règles – les Conventions de Genève – pas la paix. Alors que de nombreux accords échouent sur le long terme, une initiative, soutenue par la Suisse et lancée ce mardi à Genève, va mener un dialogue mondial pour des «Principes pour la paix».

Une Commission internationale d’experts, constituée de 12 personnes dont l’ancien directeur général du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) Yves Daccord, a aussi été établie mardi. Dotée d’anciens dirigeants politiques ou de spécialistes de l’humanitaire, du développement ou de la consolidation de la paix, elle facilitera des consultations dans plus de 25 pays. Les différents acteurs et des centaines de milliers de personnes confrontées aux conflits et aux processus de paix seront entendus.