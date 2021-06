Berne : Initiative pour des soins infirmiers forts: le peuple tranchera

Le contre-projet indirect a l’initiative pour des soins infirmiers forts a été accepté par le Parlement. Le comité d’initiative a décidé de maintenir son texte. Le peuple tranchera.

Trois ans et demi après le dépôt de l’initiative sur les soins infirmiers, un contre-projet indirect a été finalisé par les Chambres. Il contient deux revendications clés de l’initiative populaire: l’offensive en matière de formation et la possibilité de remboursement de certaines prestations de soins par les assurances maladie sans ordonnance du médecin. Le troisième volet de l’initiative à savoir des mesures visant à augmenter la dotation en personnel auprès des patients et à améliorer les conditions de travail n’y figure pas. Le comité d’initiative a décidé de maintenir son texte. Le peuple devra trancher, sans doute le 28 novembre prochain si le Conseil fédéral le met à l’agenda des scrutins.