Agrihebdo.ch

Le 13 juin prochain, le peuple se prononcera sur l’initiative «pour une eau potable propre». Après une discussion animée, l’assemblée des délégués de Bio Suisse a décidé de recommander de voter non à ce texte. Les délégués ont été unanimes pour dire que le bio est de toute façon une bonne solution. Et que le ticket de caisse agit plus vite que le bulletin de vote.

Pour les délégués, l’agriculture intensive, qui utilise beaucoup de pesticides de synthèse, d’engrais chimiques et de fourrages importés n’est pas durable. Les nouveaux résultats des recherches ne laissent plus planer aucun doute sur les effets négatifs de ce cocktail sur la santé, la biodiversité, la qualité de l’eau ou le climat. Et le bio est – indépendamment de la recommandation de vote pour l’initiative pour une eau potable propre – une bonne solution. C’est pour cette raison que Bio Suisse avait plaidé pour un contre-projet pertinent ou au moins une politique agricole courageuse qui facilite le passage à l’agriculture biologique. Mais le Parlement a balayé ces propositions. En résumé: les problèmes sont à la fois incontestables et incontestés, mais les mesures proposées par l’initiative ne peuvent pas les résoudre en les faisant reposer uniquement sur les épaules des paysannes et des paysans.

Les enjeux de l’initiative