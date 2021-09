Immobilier – Initiative romande pour promouvoir l'hydrogène

Chauffage des bâtiments : Initiative romande pour promouvoir l'hydrogène

Romande Energie et trois partenaires ont annoncé mardi leur volonté de développer l'utilisation d'hydrogène vert pour le secteur immobilier.

L'objectif est de développer l'utilisation de l'hydrogène local pour approvisionner en énergie le parc immobilier tout en réduisant les émissions de CO2. C'est dans ce but que le programme Aurora a été annoncé mardi par la Fondation Nomads, associée à l'énergéticien Romande Énergie, à la société immobilière Realstone Group et à l'entreprise GreenGT, spécialisée dans l'hydrogène.

Solutions mixtes

L'idée est de coupler l'utilisation de l'hydrogène à des systèmes existants, comme le photovoltaïque et les batteries de stockage, afin d'augmenter l'utilisation des énergies renouvelables pour répondre aux besoins en chauffage et en électricité. Échelonné sur plusieurs années, le projet prévoit dans un premier temps de modéliser, puis d’installer le système dans un ensemble d’immeubles, et enfin de commercialiser des solutions recourant à l’hydrogène vert. L'objectif est de créer un bâtiment pionnier qui servira de modèle pour l’intégration de l’hydrogène au mix énergétique du parc immobilier.