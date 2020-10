Suisse : Initiative sur les multinationales: Keller-Sutter va au front

Un «oui» dans les urnes le 29 novembre mettrait en péril les emplois et la prospérité suisses, a assuré mardi la ministre.

Après les politiciens, c’est au tour de Karin Keller-Sutter de monter au front contre l’initiative pour des multinationales responsables. Un «oui» dans les urnes le 29 novembre mettrait en péril les emplois et la prospérité suisses, a assuré mardi la ministre.

L’initiative populaire «entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement» veut obliger les entreprises, ayant leur siège en Suisse, à respecter les droits humains et les normes environnementales internationales. Et ce que leurs activités commerciales se déroulent sur sol helvétique ou à l’étranger.

Règles uniques au monde

Les multinationales devront aussi répondre des dommages causés par leurs filiales, mais pas par leurs fournisseurs ou leurs sous-traitants. Les PME ne seront pas concernées, sauf en cas d’activité à haut risque comme le commerce d’or ou de diamants.

Des règles si étendues en matière de responsabilité seraient uniques au monde, a pointé Karin Keller-Sutter devant la presse réunie à Berne. Elles iraient bien trop loin. «Aucun autre pays n’a de règles aussi étendues en matière de responsabilité.»

Karin Keller-Sutter a dénoncé mardi une initiative excessive qui introduirait des règles uniques au monde (archives). KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Les entreprises suisses doivent déjà répondre des dommages qu’elles causent à l’étranger. Avec l’initiative, elles seraient désavantagées par rapport à leurs concurrents, a poursuivi la ministre de justice et police. De plus, les filiales indépendantes répondent aussi de leurs dommages dans le pays où elles sont actives, a-t-elle souligné.

L’initiative menace les emplois et la prospérité en Suisse, mais aussi les investissements d’entreprises suisses dans les pays émergents et en développement. La majorité des entreprises actives à l’étranger respectent les règles en matière de droits humains, même dans un environnement difficile. Si elles se retirent de ces pays, des ressources importantes viendront à manquer dans ces régions.

Nouvelles obligations

Par ailleurs, l’initiative surcharge notre système judiciaire. Un tribunal de l’Oberland bernois pourrait avoir à se prononcer sur les agissements d’un livreur de cacao actif en Côte d’Ivoire. Est-ce que la Suisse peut imposer son droit au niveau international et ainsi voler la souveraineté aux autres Etats, a questionné la ministre.

S’il est contre l’initiative, le gouvernement tient toutefois à renforcer la responsabilité des entreprises et à créer davantage de transparence en matière de droits humains et d’environnement. C’est pourquoi il soutient le contre-projet du Parlement.

Soutiens prestigieux

La réforme, adoptée par une majorité de centre-droit à l’issue d’une longue bataille, ne réglemente pas explicitement la responsabilité de la maison-mère pour les entreprises contrôlées à l’étranger. Les obligations se réduiraient à un devoir de diligence dans les domaines «minerais de conflit» et «travail des enfants». Seules les «sociétés d’intérêt public» devraient rendre un rapport.

Le contre-projet n’entrera en vigueur que si l’initiative est rejetée. Il n’introduit pas de nouvelles normes, mais il prévoit de nouvelles obligations. Un «non» à l’initiative n’affaiblirait donc pas la protection des droits humains et de l’environnement, souligne la conseillère fédérale. Un «non» à l’initiative est en réalité un «oui» à de nouvelles obligations pour les entreprises.

L’initiative a été déposée en octobre 2016 par plusieurs dizaines d’organisations non gouvernementales. Elle est soutenue par la gauche, une partie du camp bourgeois et plusieurs personnalités, comme les ex-ministres Ruth Dreifuss et Micheline Calmy-Rey ou l’ancien sénateur Dick Marty. La campagne d’affichage a été lancée mardi.

Pragmatique et raisonnable, le texte a un but préventif, selon ses partisans. La mondialisation a des effets négatifs sur les droits humains et l’environnement. L’économie suisse doit défendre sa réputation et prendre ses responsabilités. Le contre-projet du Parlement n’apporte, à leurs yeux, aucune amélioration.