Suisse : Initiative sur les pesticides: «non» des Etats

Le Conseil des Etats a suivi lundi le National et recommande de rejeter les initiatives contre les pesticides.

L’initiative populaire «pour une Suisse sans pesticides de synthèse» et celle «pour une eau potable propre et une alimentation saine» vont trop loin pour le Conseil des Etats.

Le camp rose-vert n’est pas parvenu à infléchir la chambre des cantons. L’eau est l’aliment le plus important, a plaidé Roberto Zanetti (PS/SO). Selon lui, «le pire des péchés» serait de laisser à nos descendants des eaux polluées.

«Nous semons la mort»

Le système actuel «n’est pas viable, par quel autre système pouvons-nous le remplacer?», s’est interrogée Adèle Thorens Goumaz (Verts/VD). Evoquant la Stratégie énergétique 2050, la Vaudoise a appelé de ses vœux un changement de paradigme, une transition vers une agriculture plus durable.

«Nous semons la mort» dans nos campagnes et «nous, humains, l’avalons chaque jour en mangeant et en buvant», a renchéri Céline Vara (Verts/NE), en se disant «très mécontente» du projet approuvé un peu plus tôt par les sénateurs. Avec ce texte, «nous tentons de cohabiter avec des produits hautement toxiques», a-t-elle dénoncé.