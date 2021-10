Assemblée des Vert’libéraux – Initiative sur les soins infirmiers: «Applaudir ne suffit pas»

Proches du peloton principal

«À deux ans des élections fédérales de 2023, nous pouvons être ambitieux.» Michel Matter a annoncé la couleur. La veille de l’assemblée, la SSR sortait les résultats de son baromètres des partis à mi-législature. Les Vert’libéraux sont le parti qui se dirigent vers la plus forte progression et frôlent les 10% (9,8%, +2 par rapport aux élections fédérales de 2019). Au contraire, les Verts et le Centre se maintiennent, alors que le PS et le PLR continuent de perdre des plumes. La distribution des partis se modifie: l’UDC reste toujours largement en tête (26,6%, +1). Or désormais, les quatre poursuivants ne se tiennent plus que dans un mouchoir de poche, ce qui annonce des discussions animées sur la répartition des sièges au Conseil fédéral. Le PLR, crédité de 13,6% des intentions de vote, a toujours deux sièges au gouvernement. Les Verts (13,2%) n’en ont aucun.