Coronavirus

Injecter du désinfectant, la nouvelle idée de Trump

Au cours de l'un de ses fameux points presse, Donald Trump a voulu se glisser dans la peau d'un médecin.

Jeudi 23 avril, le président américain a, comme à son habitude, pris la parole devant les médias pour son point quotidien depuis la Maison Blanche. Il réagissait alors à une étude scientifique menée par le ministère US de la santé selon laquelle le Covid-19 ne résisterait pas face à la chaleur, la lumière ainsi que l'humidité. «Nous avons identifié que la chaleur et l'humidité étaient des maillons faibles dans la chaîne de transmission du virus. Nous avons identifié que la lumière du soleil, les rayons UV étaient une faiblesse», a expliqué le ministère.

«Un danger pour la santé publique»

Ce «traitement» n'a pas fait l'unanimité chez les médecins: «Cette idée d'injecter dans le corps ou d'ingérer n'importe quel type de produit nettoyant est irresponsable et dangereuse», a déclaré à la chaîne NBC le Dr Vin Gupta, expert de santé publique spécialiste du poumon et des soins intensifs. Il va même plus loin: «C'est une méthode couramment utilisée par les gens qui veulent se tuer». Le président n'a visiblement pas bien compris l'étude en question. Si la piste de la chaleur, de l'humidité et de la lumière sont en effet scientifiquement intéressantes, elles n'agissent que sur la demi-vie du virus. Il s'agit donc de la survie du virus sur des surfaces non-poreuses, comme une poignée de porte, et non dans un corps humain comme l'a compris Donald Trump.