Coronavirus - Injections aux lèvres et vaccin anti-corona ne feraient pas bon ménage

Les injections d’acide hyaluronique ou autres produits pour rendre ses lèvres plus pulpeuses ne sont plus un sujet tabou. Ces interventions esthétiques ont le vent en poupe depuis que des stars telles que Kylie Jenner, Megan Fox ou encore la rappeuse alémanique Loredana avouent ouvertement avoir eu recours à cette technique pour changer leur apparence.

Il n’est pas anormal que les parties traitées soient légèrement enflées après l’intervention. Cependant, sur TikTok, plusieurs femmes rapportent avoir subi bien plus qu’un petit gonflement au niveau des lèvres. Les images publiées sur le réseau social montrent des femmes avec de très, très grosses lèvres. Toutes mettent la faute sur le vaccin contre le coronavirus. Ceux de Moderna et de Pfizer sont particulièrement mis en cause.