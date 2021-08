Football : Injures racistes en ligne après la défaite anglaise à l’Euro: 11 arrestations au Royaume-Uni

La police britannique a enquêté après les publications indécentes qui ont suivi le revers des Anglais en finale de l’Euro face à l’Italie. 207 messages ont été identifiés comme pénalement répréhensibles.

Dans son enquête, la police a identifié 207 messages comme étant pénalement répréhensibles, dont 123 proviennent de comptes en dehors du Royaume-Uni. Pour l’heure, 34 comptes basés dans les pays britanniques ont été identifiés et 11 personnes ont été arrêtées, selon un communiqué de la police.

«Ils doivent bien y réfléchir»

«Certains croient qu’ils peuvent se cacher derrière un profil sur les réseaux sociaux et s’en tirer en publiant des propos aussi odieux», a déclaré dans un communiqué l’un des responsables de la police chargé de cette affaire, Mark Roberts. «Ils doivent bien y réfléchir, nous avons des enquêteurs qui mènent les investigations de manière proactive pour débusquer les propos injurieux en lien avec le match et, s’ils relèvent de la loi pénale, ceux qui les ont postés seront arrêtés», a-t-il averti.

Après la défaite de l’équipe d’Angleterre face à l’Italie, les joueurs Jadon Sancho, Bukayo Saka et Marcus Rashford avaient été la cible d’une avalanche d’attaques racistes sur les réseaux sociaux, unanimement condamnée, du gouvernement aux instances sportives. Entrés en fin de rencontre dimanche à Wembley, les trois joueurs avaient raté leur tir au but, scellant la défaite de l’Angleterre face à l’Italie (1-1 a.p., 3-2 t.a.b.) et brisant ainsi le rêve de tout un pays qui espérait décrocher un deuxième titre majeur, 55 ans après son succès à domicile durant la Coupe du monde 1966.