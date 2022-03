Formule 1 : «Injuste» d’empêcher les Russes de concourir

L’ancien pilote russe de F1 Daniil Kvyat regrette la décision prise par de nombreuses instances sportives de bannir les athlètes russes du sport international, après l'intervention militaire en Ukraine.

«Je voudrais (...) souligner et m’adresser à toutes les fédérations sportives du monde, y compris le CIO (ndlr: le Comité international olympique), et leur dire que le sport doit rester en dehors de la politique, et qu’interdire aux athlètes et équipes russes de participer aux compétitions mondiales est une solution injuste et va à l’encontre de ce que le sport nous enseigne en principe: l’unité et la paix», a dénoncé Kvyat, résident monégasque, dans un message sur ses réseaux sociaux.