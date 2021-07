«Designé coupable» - Injustice et torture: dans l’enfer de Guantanamo

C’est l’année de Tahar Rahim . Révélé et césarisé pour «Le prophète» en 2010, l’acteur s’est illustré en incarnant le tueur en série Charles Sobhraj dans la série à succès « Le serpent », sur Netflix depuis début avril. Avec «Désigné coupable», dès ce mercredi en salle, il s’offre un nouveau rôle principal pour lequel il a été nommé aux Golden Globes et qui lance réellement sa carrière internationale.

Avec «Désigné coupable», Kevin Macdonald signe un film indéniablement marquant, tiré des «Carnets de Guantánamo», que Mohamedou Ould Slahi a publiés en 2015. Jodie Foster et Shailene Woodley jouent ses avocates, qui se sont battues pour la justice, la survie et les droits d’un homme.

Excellent, Tahar Rahim n’a reculé devant rien puisqu’il a tenu à subir des techniques de torture pour se mettre le mieux possible dans la peau de son personnage. La réalisation est à saluer, avec des images et des flous qui placent le spectateur au plus près du prisonnier et de son ressenti. Un prisonnier qui, malgré l’injustice subie, trouve toujours l’incroyable force de tenir, de se battre et, surtout, de pardonner...