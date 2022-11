Football : Inka Grings est la nouvelle entraîneure de la Nati féminine

Inka Grings avait commencé sa carrière d’entraîneure en 2014, directement après sa période de joueuse, au MSV Duisbourg, en Bundesliga féminine. Elle y a exercé pendant trois ans et a suivi la formation allemande d’entraîneur de football (licence UEFA Pro). Elle a ensuite pris en charge les M17 masculins du FC Viktoria Cologne et est devenue en 2019 la première entraîneure d’un club des quatre premières divisions masculines d’Allemagne chez les hommes du SV Straelen, un club de ligue régionale.

Le 1er février 2021, Inka Grings a ensuite rejoint le FC Zurich, où elle avait déjà laissé sa marque en tant que joueuse en remportant deux doublés en deux saisons et un titre de meilleure buteuse. En 2021, les femmes du FCZ ont terminé deuxième de la Women Super League et se sont hissées en finale de Coupe. La saison dernière, le FCZ a réalisé le doublé sous la direction d’Inka Grings.

«Je suis extrêmement fière de pouvoir travailler avec les meilleures joueuses du pays et je me réjouis de cette

mission passionnante et pleine de défis, a déclaré la nouvelle entraîneure nationale. L’objectif est clair: nous

voulons réussir et, après une période de préparation courte et intensive, tout investir pour passer la phase de

groupes à la Coupe du monde. Cela reflète ma mentalité.»