Football: Inka Grings: «L’intention est bonne, la réalisation pas encore»

Rome ne s’est pas construite en un jour. Et l’équipe de Suisse version Inka Grings ne se bâtira pas en trois rencontres. Au bénéfice d’un contrat non limité dans le temps, la sélectionneuse nationale, en place depuis janvier, n’en a pourtant pas beaucoup pour mettre sur pied une équipe compétitive. Il s’agit seulement du deuxième rassemblement de la Nati, mais déjà le dernier avant de commencer la préparation pour la Coupe du monde, où elle jouera contre les Philippines, le 21 juillet. Ce qui ne lui laisse pas une grande marge de manœuvre.

Ceci explique peut-être pourquoi l’entraîneuse mise sur des footballeuses qu’elle connaît. Quatre joueuses du FC Zurich, avec qui elle a fait le doublé championnat-Coupe l’an dernier, étaient titulaires lors du match nul et vierge contre la Chine, en amical jeudi à Lucerne , le 3e de l’année après ceux obtenus face à la Pologne cet hiver. Julia Stierli, Seraina Piubel, Nadine Riesen et Fabienne Humm – Marion Rey et Naomi Mégroz ont fait leur apparition en cours de match – connaissent bien l’Allemande de 44 ans.

Car celle-ci a des principes et compte bien s’y tenir. «Tant que je serai en place, je demanderai à mes joueuses d’être très agressives à la perte du ballon et de pratiquer un football offensif», a-t-elle rappelé mercredi en conférence de presse. Et tant pis pour les Servettiennes Coumba Sow – 9 buts lors des qualifications pour le Mondial – et Sandrine Mauron – qui rayonne en Super League – reléguées sur le banc des remplaçantes, la Vaudoise entrant à la 63e et manquant de peu l’ouverture du score en fin de match.