Zurich - Innocenté après avoir refusé de porter un masque

Ordonnance «corrigée»

Le juge Benedikt Hofmann lui a finalement donné raison et a annulé son amende. Il a en effet reconnu qu’en automne dernier aucune disposition pénale de l’ordonnance Covid-19 ne concernait le non-port du masque. Raison pour laquelle il ne peut pas être sanctionné. L’«erreur» a entre-temps été corrigée. Depuis le 1er février de cette année, le non-port du masque est considéré comme une infraction dans l’ordonnance Covid-19.

La préfecture de Dietikon avait justifiée son amende en se basant sur la loi sur les épidémies. Celle-ci permet en effet de sanctionner par le biais d’amendes «toute personne qui ne respecte pas des mesures visant la population». Or cela concerne uniquement les mesures édictées par les cantons et non celles édictées par le Conseil fédéral.