Étude - Innovation: la Suisse détrône tous les pays européens

La Suisse est championne de l’innovation en Europe. Telle est la conclusion d’une étude comparative internationale complexe qui prend en compte toute une série de critères de performance passés au shaker par la Commission européenne. Elle a publié ses résultats lundi dans son tableau de bord de l’innovation décliné en comparaison régionale et en comparaison européenne . La Suisse obtient en outre 175 points pour les volumes d'investissement consentis par les entreprises de son territoire dans la recherche et le développement, alors que la moyenne européenne est de 100 points.

Si la Suède est le pays de l’UE le plus innovant, talonné par la Finlande, le Danemark et la Belgique, le territoire helvète coiffe toutes les nations au poteau quand le continent européen est pris dans son ensemble. Son système de recherche qualifié d’attrayant, sa main-d'œuvre et la formation de ses experts sont la clé de ce succès, selon l’étude.