«C’est l’occasion de savourer la beauté de la nature et de soutenir la conservation de nos précieuses ressources en eau. Santé!» écrit la start-up de recyclage Epic Cleantec, sur Instagram, en présentant une bière brassée avec des eaux usées.

Non

Non

Oui Non Je n’ai pas d’avis sur la question.

Un potentiel inexploité

L’entreprise, associée avec une brasserie, recycle l’eau utilisée pour les douches, les éviers et les machines à laver d’un immeuble de 550 appartements de San Francisco. Alors que la Californie fait face au manque d’eau, Aaron Tartakovsky, fondateur de l’entreprise, espère sensibiliser le grand public au potentiel des eaux usées, car, une fois filtrée, elles redeviennent cristallines.

«La bière rassemble les gens depuis l’aube de l’humanité. C’était donc un moyen incroyable de montrer au grand public qu’à l’heure du changement climatique, l’eau recyclée est un excellent moyen d’assurer la sécurité de nos communautés pour les générations à venir», explique-t-il à l’AFP, le 11 octobre. Concernant le goût, il assure qu’il n’y a aucune différence entre sa boisson, qui rappelle les bières de type Kölsch au goût fruité, et des bières classiques.

En 2016, Steve Gonzalez, directeur de Stone Brewing, un des plus gros vendeurs de bière des États-Unis, avait aussi essayé l’eau recyclée comme alternative à l’eau potable pour brasser sa bière. D’après France info, Epic Cleantec a déjà produit 7000 bouteilles grâce à plus de 7500 litres d’eau recyclée. Pourtant, elle reste interdite à la vente en Californie, à cause de lois qui obligent à réinjecter l’eau recyclée dans les nappes phréatiques. De nouvelles mesures devraient être adoptées à la fin de l’année pour permettre une réutilisation directe des eaux usées recyclées.