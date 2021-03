Servette restait sur quatre victoires consécutives avant de recevoir Vaduz dimanche. Une cinquième, et un record vieux de 35 ans tombait. Face à la lanterne rouge qui plus est: du pain béni. Et bien non, le foot est ainsi fait que les matches pièges ne disent souvent pas leur nom. Il suffit parfois de se croire un peu trop beau - dauphin du champion, ça sonne bien - pour que la fragile mécanique se dérègle.