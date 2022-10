Afrique : Inondations au Nigeria: 600 morts et 1,3 million de déplacés depuis juin

Plus de 600 personnes sont mortes depuis juin dans les inondations les plus meurtrières en 10 ans au Nigeria provoquées par des pluies exceptionnelles, forçant 1,3 million d’habitants à fuir.

Depuis le début de la saison des pluies, de nombreuses régions du pays le plus peuplé d’Afrique ont été ravagées par des inondations, faisant craindre une aggravation de l’insécurité alimentaire et de l’inflation.

«Malheureusement, plus de 603 vies ont été perdues» – soit 100 morts de plus en une semaine – et 2400 autres personnes ont été blessées dans les inondations, a affirmé dimanche sur Twitter le ministère nigérian des Affaires humanitaires. Le nombre de morts a augmenté de manière «astronomique» car de nombreux États du Nigeria ne se sont pas préparés à des pluies d’une telle ampleur, a poursuivi le ministère.