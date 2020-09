Intempéries : Inondations dans le canton de Fribourg

Plus de 100 interventions des pompiers ont été recensées dans le canton de Fribourg à la suite d’orages importants.

Les orages qui se sont abattus sur le canton de Fribourg dimanche soir ont provoqué des inondations dans des caves, des garages et des sous-sols. Les pompiers ont dû intervenir à plus de 100 reprises, principalement dans les districts de la Sarine et de la Glâne.