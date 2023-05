Intempéries: Inondations en Italie: au moins neuf morts, le GP de F1 annulé

Le GP de Formule 1 annulé

À Imola, où devait se tenir dimanche le Grand Prix de F1, le fleuve Santerno qui borde les pistes est en crue et la direction de la course a annoncé mercredi l’annulation de l’épreuve.

«C’est une décision responsable en raison de la situation que vivent les villes et villages de la région. Cela ne serait pas juste d’accroître la pression sur les autorités locales et les services d’intervention dans une période difficile», a expliqué le promoteur de la F1, Formula One, dans un communiqué. Si la piste elle-même n’est pas inondée, l’enceinte du circuit est, à plusieurs endroits, sous l’eau d’après les photos de journalistes présents sur place.

La protection civile italienne a indiqué que 14 rivières étaient sorties de leur lit entre mardi et mercredi et que 23 communes étaient inondées. Elle a appelé sur Twitter à prendre des «précautions maximales», alors que les maires de la région exhortaient leurs concitoyens à se réfugier en altitude.

L’Émilie-Romagne avait déjà été touchée il y a deux semaines par de fortes pluies qui avaient provoqué des inondations et des glissements de terrain faisant deux morts et provoquant des dégâts dans l’agriculture d’environ 300 millions d’euros, selon le syndicat Coldiretti. Cette dépression qui frappe le plus durement l’Italie a également provoqué des inondations de l’autre côté de l’Adriatique, en Croatie et en Bosnie, sans faire de victimes pour le moment.