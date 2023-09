Inondations en Libye: huit responsables placés en détention

Elles sont soupçonnées entre autres de «mauvaise gestion» et de «négligence», a précisé le bureau du Procureur dans un communiqué. Le maire de Derna Abdulmonem al-Ghaithi, démis de ses fonctions avec le reste du Conseil municipal après le drame, fait également partie des personnes concernées par le placement en détention.

La tempête Daniel a frappé dans la nuit du 10 au 11 septembre l’est de la Libye notamment Derna, une ville de 100’000 habitants bordant la Méditerranée. Elle a entraîné la rupture de deux barrages en amont et provoqué une crue de l’ampleur d’un tsunami emportant tout sur son passage. Selon le dernier bilan officiel provisoire, les inondations ont fait au moins 3868 morts, alors que des milliers d’autres personnes sont toujours portées disparues.

Des fissures signalées

L’enquête s’est notamment intéressée à un contrat conclu entre le département libyen des Eaux et une compagnie turque pour l’entretien des deux barrages et le versement en 2014 à cette dernière de «sommes disproportionnées» et ce «bien qu’elle ait violé les engagements stipulés dans le contrat», selon le communiqué du Procureur.