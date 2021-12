Asie du Sud-Est : Inondations en Malaisie: le bilan passe à 27 morts

Selon l’agence d’informations malaisienne Bernama, les pluies torrentielles qui ont frappé le pays le week-end passé pourraient avoir fait encore davantage de victimes.

Des pluies torrentielles pendant le week-end ont provoqué des inondations dans plusieurs villes et villages du pays d’Asie du Sud-Est, coupant les principaux axes routiers, et forçant l’évacuation de plusieurs dizaines de milliers de personnes.

Selangor, l’État le plus riche et le plus densément peuplé du pays, qui entoure la capitale Kuala Lumpur, est l’une des régions les plus touchées. De nombreux résidents de la capitale de cet État, Shah Alam, ont été pris au piège dans leur logement pendant plusieurs jours avec peu à manger, avant d’être évacués en bateau au cours d’une opération chaotique.