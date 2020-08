il y a 24min

Intempéries : Inondations et glissements de terrain au Tessin et aux Grisons

Les fortes précipitations ont fait monter le niveau des eaux des rivières et des lacs du Tessin et des Alpes centrales et orientales. Plusieurs petites rivières ont temporairement débordé.

Plusieurs routes n’étaient plus praticables au Tessin à cause d’arbres tombés et des glissements de terrain. KEYSTONE

Les fortes pluies qui se sont abattues sur le Tessin et les Grisons depuis vendredi soir ont provoqué de nombreux glissements de terrain et inondé des routes. Dans certains endroits, davantage de pluie est tombée en quelques heures que pendant tout un mois d’août.

Selon SRF Meteo, la plus grande quantité d’eau a arrosé ce week-end Cevio, dans la vallée de la Maggia avec près de 300 millimètres (mm). La plaine de Magadino a aussi été fortement touchée.

Environ 260 mm de pluie ont été enregistrés dans la région de Locarno et dans la vallée d’Onsernone 277 mm. Il a également plu abondamment en Engadine. À l’hospice de la Bernina, 215 mm de pluie ont été enregistrés depuis vendredi.

Les fortes précipitations ont fait monter le niveau des eaux des rivières et des lacs du Tessin et des Alpes centrales et orientales depuis vendredi soir. Plusieurs petites rivières ont temporairement débordé de leurs rives. Le niveau du lac de Lugano a également augmenté rapidement, mais sans dépasser un seuil critique.

Glissements de terrain au Tessin

Les fortes pluies ont entraîné de nombreux glissements de terrain et inondations, en particulier au Tessin, notamment dans la région de Locarno. À Riazzino, l’eau dans la rue a parfois atteint 30 centimètres.

Selon les informations routières du TCS, la vallée de Verzasca a été isolée du monde extérieur pendant plusieurs heures en raison de glissements de terrain. La route cantonale entre Biasca et Arbedo est fermée entre Preonzo et Gnosca dans les deux sens jusqu’à nouvel ordre. Cela s’applique également à la route principale entre Biasca et Disentis (GR), qui a été fermée en raison d’un glissement de terrain.

Selon SRF Meteo, une chute de pierres est survenue samedi matin sur la route entre Ilanz et Trun dans la Surselva. Samedi après-midi, le col de la Maloja a dû être fermé après des glissements de terrain.

Niveau d’alerte maximal

Le niveau d’alerte de pluie 5 a été émis pour 24h00 samedi après-midi dans le nord du Tessin et dans les zones adjacentes des Grisons et dans le canton d’Uri. On a pu voir des images des lecteurs sur les portails en ligne montrant des pluies torrentielles qui sont tombées sur le Tessin.

Le niveau des rivières a grimpé fortement, de nombreuses rues et des voitures se sont retrouvées sous l’eau, tandis que plusieurs routes n’étaient plus praticables à cause d’arbres tombés et des glissements de terrain.

En raison de la grande quantité de pluie dans le canton de Saint-Gall, les sentiers et pistes cyclables le long du Rhin jusqu’au lac de Constance resteront fermés jusqu’à nouvel ordre. Il est également demandé à la population de ne pas se déplacer à proximité du Rhin afin de ne pas gêner un éventuel déploiement de la compagnie rhénane et des pompiers.

Coulée de boue

Le trafic ferroviaire a également été perturbé au Tessin. Un train est entré dans une coulée de boue peu après midi entre Gambarogno et San Nazzaro. Selon les CFF, il y avait cinq passagers et un conducteur de train à bord.

Le train a dû être remorqué, a déclaré le porte-parole des CFF Martin Meier à Keystone-ATS. Après le glissement de terrain, le trafic entre Cadenazzo et Luino (I) devrait être interrompu jusqu’à lundi. Des bus ont pris le relais.

A Avegno, dans la vallée de la Maggia, l’eau potable est polluée depuis samedi à cause des fortes pluies. Alertswiss a exhorté les habitants à ne pas boire l’eau, ni l’utiliser pour cuisiner ou se laver.

La région sud-ouest du Valais n’est pas non plus épargnée. Au lac d’Emosson, un total de 115 mm de pluie a été mesuré samedi soir.

La pluie diminue peu à peu. De fortes averses devaient toutefois encore tomber en Suisse orientale et aux Grisons.