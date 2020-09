Sénégal : Inondations meurtrières: le président Sall défend son action

Après des pluies diluviennes qui ont fait six morts au Sénégal, le président Macky Sall a annoncé la poursuite du plan décennal de lutte contre les inondations ainsi qu’une aide directe aux sinistrés.

Une rue inondée à Dakar le 7 septembre 2020. AFP

Le président sénégalais Macky Sall a défendu mardi soir sur la télévision publique son action face aux inondations et lié aux «changements climatiques» les pluies «diluviennes» et dévastatrices qui ont fait «six décès» pendant le week-end dans ce pays sahélien.

«Les quantités d’eau (tombées vendredi, samedi et dimanche) représentent trois mois de pluviométrie», a affirmé le chef de l’État sénégalais, sans donner de chiffre. «Une eau abondante a aussi surtout des conséquences sur le plan de l’assainissement», mais «partout où l’investissement a été fait avec des ouvrages structurants, quelles que soient les quantités d’eau tombées, cette eau a pu être évacuée», a assuré Macky Sall qui s’exprimait après une réunion du gouvernement consacrée à cette catastrophe naturelle.

Il a annoncé la poursuite du plan décennal de lutte contre les inondations d’un budget de plus de 750 milliards de FCFA (1,23 milliard de francs) qu’il avait lancé à son arrivée au pouvoir en 2012. «Nous allons mobiliser des ressources tout à fait nouvelles» pour l’assainissement à Dakar et en province. «Nous sommes dans le cadre du dérèglement climatique, un phénomène mondial qui fait que nous aurons des situations difficiles, soit des inondations, soit des sécheresses». Il a appelé les populations à «un changement de comportement» en évitant notamment «des constructions sur les cours d’eau» et à des mesures «pour atténuer les impacts».

Aide directe aux sinistrés

Le président Sall a également annoncé un budget de 10 milliards de FCFA (plus de 16 millions de francs) dont trois milliards FCFA pour une aide directe aux sinistrés dont le nombre n’a pas été indiqué. Plus de 10 millions de francs seront consacrés à l’achat d’équipements pour les sapeurs pompiers et l’assainissement.

Les autorités sénégalaises ont déclenché après ces pluies le plan Orsec, un plan d’urgence qui permet de mobiliser des moyens financiers et matériels accrus en situation de sinistre. Elles ont été très critiquées après ces pluies sur Dakar et une grande partie du pays. L’opposition, la société civile et de nombreux habitants à Dakar, interrogés par la presse, doutaient de la réalité des investissements annoncés par le gouvernement.

Des images de routes coupées par les eaux et de maisons et de véhicules submergés ont tourné en boucle dans les médias et sur les réseaux sociaux. Des canots ont été envoyés à Keur Massar, populeuse banlieue de Dakar, pour évacuer des habitants piégés par les eaux. Des manifestations de colère ont été réprimées par les forces de l’ordre dans la banlieue de Dakar.