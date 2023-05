Genève: Inquiet, le personnel du parascolaire réclame plus de moyens

Une pétition qui «n’est plus d’actualité», selon la direction

La directrice du GIAP, Floriane Demont, estime que la pétition déposée mardi «n’est plus d’actualité aujourd’hui, car nous ne sommes plus dans la même situation qu’à la rentrée». Elle précise que 500 personnes ont été engagées depuis, dont les deux tiers sont des postes fixes. Une campagne de recrutement est en cours «pour avoir du personnel en suffisance à la rentrée prochaine». Floriane Demont ajoute que les taux d’encadrement légaux sont respectés, avec, en moyenne, un animateur pour 12,5 enfants. Le taux d’activité a, quant à lui, été augmenté en septembre dernier de deux fois quinze minutes, avant midi et avant la prise en charge du soir. Quant à la hausse de classe salariale demandée, elle rappelle que celle du GIAP est calquée sur celle de l’Etat, et tant que celui-ci n’a pas mené de réforme, le Groupement n’est pas en mesure de le faire non plus.