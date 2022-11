Twitter : «Inquiets», des eurodéputés réclament l’audition de Musk

Les eurodéputés du groupe Renew Europe (centristes) ont réclamé mardi l’audition d’Elon Musk au Parlement européen, afin «d’en savoir plus sur ses intentions» et de lui rappeler ses obligations. «Si l’on ne connaît pas encore totalement les intentions précises du nouveau propriétaire de Twitter, ses déclarations et ses actions jusqu’à présent sont une source d’inquiétudes», indique le troisième groupe au Parlement européen dans une lettre envoyée à la présidente de l’institution, Roberta Metsola.