Genève: «Inquiets», les HUG appellent aux dons du sang après la crise Covid

Collectes annulées par le Covid

La pandémie et les restrictions sanitaires ont causé en 2020 et 2021 l’annulation de nombreuses opérations, notamment dans les communes et au sein des entreprises. «Pourtant, les besoins n’ont pas diminué, alertent les HUG. Ils se montent en moyenne à 69 poches de sang par jour dans le canton.» Le nombre de donneurs a diminué de 15% entre 2020 et l’an passé. C’est trois fois plus qu’entre 2019 et 2020, calcule la Dre Sophie Waldvogel. «Lors de la première année du Covid, un appel aux dons avait rencontré un gros succès et permis de renouveler les réserves.»