Ouganda: Inquiétude après la promulgation d’une loi «anti-homosexualité»

Le HCDH s’est dit lundi «consterné» de voir entrer en vigueur ce projet de loi «draconien et discriminatoire», «contraire à la Constitution et aux traités internationaux», qui ouvre la voie à «des violations systématiques des droits des personnes LGBT».

Le président américain Joe Biden, dénonçant une «atteinte tragique» aux droits humains, étudie les conséquences de cette loi sur «tous les aspects de la coopération entre les États-Unis et l’Ouganda», notamment l’aide et les investissements, selon un communiqué de la Maison-Blanche. «L’incapacité de l’Ouganda à protéger les droits des personnes LGBTQI+ s’inscrit dans le cadre d’une dégradation plus générale de la protection des droits humains» dans le pays, a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken, qui a évoqué des restrictions de visas.